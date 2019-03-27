Семь тысяч бутылок контрафактной водки нашли в гараже жителя Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:40 2019-03-27T07:40:54+03:00

Он действовал не один

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Полицейские из Миасса вышли на группу подельников, которые продавали алкоголь без акцизных марок. Очевидно, завозили его из соседних республик. Товар хранили в гараже у одного из участников группы.

Полицейские устроили обыски и изъяли 6 928 бутылок с крепкими алкогольными напитками и свыше сотни литров этилового спирта.

— Возбуждено уголовное дело за хранение и сбыт товара без маркировки. Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемые под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU