Семь тысяч бутылок контрафактной водки нашли в гараже жителя Челябинской области
Полицейские из Миасса вышли на группу подельников, которые продавали алкоголь без акцизных марок. Очевидно, завозили его из соседних республик. Товар хранили в гараже у одного из участников группы.
Полицейские устроили обыски и изъяли 6 928 бутылок с крепкими алкогольными напитками и свыше сотни литров этилового спирта.
— Возбуждено уголовное дело за хранение и сбыт товара без маркировки. Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемые под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU