Про врио губернатора Алексея Текслера написали песню

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-27T09:09:36+03:00

Алексей Текслер в регионе всего неделю, а ему уже посвящают песни. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Она про Instagram, спортивные предпочтения и первые итоги работы политика в Челябинской области [видео]

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Автором стал Николай Постников — челябинец, ныне перебравшийся в Москву. Свою композицию он назвал «Песней про хорошего человека». Посвящена она врио губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Получился своеобразный кавер знаменитой песни группы «Ноль» — «Человек и кошка».

В тексте автор отмечает, что политик подарил региону надежду избавиться от куч грязного снега и ядовитых выбросов. Постников поет про Instagram губернатора и его любовь к московскому футбольному клубу «Спартак».

На прошлой неделе экс-губернатора Борис Дубровский попросил об отставке. На его место президент назначил врио Алексея Текслера — бывшего чиновников министерства энергетики.

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Песня про хорошего человека.

ИСТОЧНИК KP.RU