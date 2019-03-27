Про врио губернатора Алексея Текслера написали песню
Автором стал Николай Постников — челябинец, ныне перебравшийся в Москву. Свою композицию он назвал «Песней про хорошего человека». Посвящена она врио губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Получился своеобразный кавер знаменитой песни группы «Ноль» — «Человек и кошка».
В тексте автор отмечает, что политик подарил региону надежду избавиться от куч грязного снега и ядовитых выбросов. Постников поет про Instagram губернатора и его любовь к московскому футбольному клубу «Спартак».
На прошлой неделе экс-губернатора Борис Дубровский попросил об отставке. На его место президент назначил врио Алексея Текслера — бывшего чиновников министерства энергетики.
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Песня про хорошего человека.
ИСТОЧНИК KP.RU