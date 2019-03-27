Две иномарки столкнулись в центре Челябинска
Водитель решился на опасный разворот
Аварий в районе Карла Маркса, 131. Фото: ГИБДД Челябинска
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Авария случилась на перекрестке улиц Красной и Карла Маркса в Челябинске. Вечером 26 марта Passat разворачивался на зеленый и не уступил дорогу. В итоге в авто врезалось в Kia Rio.
В аварии пострадала 25-летняя девушка. Она была за рулем второй иномарки. Однако после осмотра, медики отпустили ее на амбулаторное лечение.
— Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU