Две иномарки столкнулись в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-27T08:29:05+03:00

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Авария случилась на перекрестке улиц Красной и Карла Маркса в Челябинске. Вечером 26 марта Passat разворачивался на зеленый и не уступил дорогу. В итоге в авто врезалось в Kia Rio.

В аварии пострадала 25-летняя девушка. Она была за рулем второй иномарки. Однако после осмотра, медики отпустили ее на амбулаторное лечение.

— Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU