Почтальонам Челябинской области закупили резиновые «вездеходы»

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-27T08:43:18+03:00

В день сотрудники проходят по девять километров пешком

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Аккурат к сезону слякоти Почта России закупила для южноуральских доставщиков пенсий и корреспонденции 1 200 пар резиновых сапог. «Вездеходы» с утепленным вкладышем. Он согревает ногу и обеспечивает комфортное ношение.

— Ежедневно почтальоны проходят в среднем по 8-9 километров. Сбоев в доставке допустить нельзя. К весне готов и автопарк — 370 машин. На случай размыва дорог предусмотрены запасные маршруты, — сообщили в пресс-службе УФПС Челябинской области.

Серьезное испытание непогодой южноуральские почтовики пережили в августе 2013 года. Тогда из-за ливней было прервано почтовое сообщение между населенными пунктами Нагайбакского района. Но даже в экстремальных условиях почтальоны не прекратили работу и в срок доставили пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU