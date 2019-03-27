2019-03-27T10:15:41+03:00
Происшествия

Жителю Челябинской области грозит пять лет тюрьмы за «минирование» школы

До этого он уже не раз привлекался к уголовной ответственности
Валентина ВАГАНОВА
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Дело по лжеминеру передали в суд.Дело по лжеминеру передали в суд.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Чебаркуле пойдет под суд местный житель за ложное сообщение о терроризме в школе. В январе он позвонил в службу спасения и сказал, что в учебном заведении заложена бомба. Тут же к зданию стянулись спецслужбы, проверили каждый кабинет. К счастью, никаких опасных предметов не нашли.

Звонившего «анонима» установили быстро. Им оказался 62-летний житель, не раз судимый. Во время звонка он был пьян.

— Следователи завершили расследование уголовного дела и передали материалы в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу. Во время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Лжеминеру грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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