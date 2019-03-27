2019-03-27T12:45:27+03:00
Общество

На Северо-Западе в Челябинске открылся МФЦ для автовладельцев

В новом офисе можно переоформить водительские права и поставить машину на учет
Ольга АНТОНОВА
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В новом МФЦ на Северо-Западе 11 окон предназначены для приема документов автовладельцев.В новом МФЦ на Северо-Западе 11 окон предназначены для приема документов автовладельцев.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Университетская набережная, 125. Растущий район Северо-Запада. С одной стороны — многоэтажки, с другой — пустырь, где в перспективе тоже появятся жилые дома.

Многофункциональный центр, открывшийся в одноэтажном здании, стал пятым МФЦ в Челябинске. Кроме привычных обращений за оформлением паспорта, выписки из документов о недвижимости, оформления свидетельств о браке, рождении и смерти, здесь ждут автовладельцев.

МФЦ на Университетской набережной — это офис приема документов по постановке машины на учет, переоформления прав, за исключением тех, которые получаются впервые. Четкая работа МФЦ, где время ожидания приема — не более 15 минут, разгрузит МРЭО ГИБДД на ул. Харлова, 20. В день в новом офисе готовы принимать до 200 автовладельцев.

Кстати, за МФЦ для машин есть парковка на 70 мест, в том числе восемь — для парковки инвалидов. Перед постановкой авто на учет машину загоняют на стоянку под навесом. Осмотр проводят два специалиста — сверщика.

Новый МФЦ работает шесть дней в неделю, включая субботу.

Челябинцы пришли в новый центр сразу после открытия. Фото: Инна КУМЕЙКО

Челябинцы пришли в новый центр сразу после открытия.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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