На Северо-Западе в Челябинске открылся МФЦ для автовладельцев
Университетская набережная, 125. Растущий район Северо-Запада. С одной стороны — многоэтажки, с другой — пустырь, где в перспективе тоже появятся жилые дома.
Многофункциональный центр, открывшийся в одноэтажном здании, стал пятым МФЦ в Челябинске. Кроме привычных обращений за оформлением паспорта, выписки из документов о недвижимости, оформления свидетельств о браке, рождении и смерти, здесь ждут автовладельцев.
МФЦ на Университетской набережной — это офис приема документов по постановке машины на учет, переоформления прав, за исключением тех, которые получаются впервые. Четкая работа МФЦ, где время ожидания приема — не более 15 минут, разгрузит МРЭО ГИБДД на ул. Харлова, 20. В день в новом офисе готовы принимать до 200 автовладельцев.
Кстати, за МФЦ для машин есть парковка на 70 мест, в том числе восемь — для парковки инвалидов. Перед постановкой авто на учет машину загоняют на стоянку под навесом. Осмотр проводят два специалиста — сверщика.
Новый МФЦ работает шесть дней в неделю, включая субботу.
Челябинцы пришли в новый центр сразу после открытия.Фото: Инна КУМЕЙКО
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ИСТОЧНИК KP.RU