На Северо-Западе в Челябинске открылся МФЦ для автовладельцев

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-27T12:45:27+03:00

В новом офисе можно переоформить водительские права и поставить машину на учет

Изменить размер текста: A A

Университетская набережная, 125. Растущий район Северо-Запада. С одной стороны — многоэтажки, с другой — пустырь, где в перспективе тоже появятся жилые дома.

Многофункциональный центр, открывшийся в одноэтажном здании, стал пятым МФЦ в Челябинске. Кроме привычных обращений за оформлением паспорта, выписки из документов о недвижимости, оформления свидетельств о браке, рождении и смерти, здесь ждут автовладельцев.

МФЦ на Университетской набережной — это офис приема документов по постановке машины на учет, переоформления прав, за исключением тех, которые получаются впервые. Четкая работа МФЦ, где время ожидания приема — не более 15 минут, разгрузит МРЭО ГИБДД на ул. Харлова, 20. В день в новом офисе готовы принимать до 200 автовладельцев.

Кстати, за МФЦ для машин есть парковка на 70 мест, в том числе восемь — для парковки инвалидов. Перед постановкой авто на учет машину загоняют на стоянку под навесом. Осмотр проводят два специалиста — сверщика.

Новый МФЦ работает шесть дней в неделю, включая субботу.

Челябинцы пришли в новый центр сразу после открытия.Фото: Инна КУМЕЙКО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU