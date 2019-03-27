Жители взорвавшегося дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-27T14:03:16+03:00

Врио губернатора Алексей Текслер поручил обеспечить индивидуальный подход к каждому после встречи с людьми

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Во вторник, 26 марта, Алексей Текслер работал в Магнитогорске. Первым делом он возложил цветы к импровизированному мемориалу у дома, взорвавшегося 31 декабря прошлого года. А потом врио губернатора в спортзале школы по соседству встретился с жителями

Люди, кажется, до сих пор не отошли от стресса. На встрече с главой региона они сетовали, что о них все забыли, не подумали о психологической помощи и поддержке. А они пережили реальный ужас.

Выслушав магнитогорцев, Алексей Текслер поручил организовать углубленные медосмотры жителей пострадавшего дома. По его распоряжению создана комиссия, которая организует двухэтапную медицинскую помощь пострадавшим.

Сначала медики обойдут все квартиры и пригласят жильцов на полную диспансеризацию и профосмотры. Врачи ждут и взрослых, и детей. Для каждого составят паспорт здоровья и индивидуальный лечебно-реабилитационный план.

Потом, учитывая диагнозы, факторы риска, жителей дома поставят на диспансерное наблюдение.

В эти часы в мэрии Магнитогорска идет индивидуальный прием жителей пострадавшего дома. Его проводят и.о. первого замгубернатора Евгений Редин и глава города Сергей Бердников.

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ИСТОЧНИК KP.RU