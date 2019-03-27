Школьник пытался пустить поезд под откос в Челябинской области
Катастрофа могла случиться неподалеку от поселка Муслюмово в Челябинской области. 11-летний парнишка обкладывал пути ветками и булыжниками. Хулигана заметил машинист грузового поезда и вызвал полицию.
Школьника остановили и вызвали родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели строгую беседу. Объяснили, что подобные игры могут закончиться трагедией.
— На родителя ребенка составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU