Школьник пытался пустить поезд под откос в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-27T15:33:16+03:00

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Катастрофа могла случиться неподалеку от поселка Муслюмово в Челябинской области. 11-летний парнишка обкладывал пути ветками и булыжниками. Хулигана заметил машинист грузового поезда и вызвал полицию.

Школьника остановили и вызвали родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели строгую беседу. Объяснили, что подобные игры могут закончиться трагедией.

— На родителя ребенка составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU