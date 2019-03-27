Уволенный строитель украл дорогое оборудование в Челябинске и продал его в 10 раз дешевле

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-27T15:41:59+03:00

Те самые установки хоть и не выглядят внушительно, но стоят очень дорого. Фото: УМВД Челябинска

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В дежурную часть обратились строители, которые возводят новостройки на Татищева. С площадки пропали две буровые установки. Стоимость оборудования около 580 тысяч рублей. Заявитель предположил, что сделать это мог их бывший сотрудник, которого намедни уволили.

Вести дело доверили участковому. Тот поговорил со сторожем площадки. Охранник рассказал, что буровые вывез их работник. Только вот секьюрити не знал, что тот уже уволен. По камерам установили личность похитителя.

— Им оказался судимый за разбойные нападения 34-летний челябинец. Он показал, куда продал технику за 12 000 рублей. Установки изъяты и возвращены владельцу. Злоумышленнику грозит наказание до шести лет лишения свободы. Подозреваемый под домашним арестом, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU