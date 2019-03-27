На 9 Мая в Челябинске споют Лев Лещенко и Елена Ваенга

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-27T16:01:11+03:00

Ваенга и Лещенко споют в Челябинске на 9 Мая. Фото: Архив КП

Концерт будет на набережной

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День Победы в Челябинске отметят большим концертом. В южноуральскую столицу приедут Лев Лещенко и Елена Ваенга. Вести концерт будет российский актер Андрей Мерзликин, который играл в картинах «Брестская крепость» и «Качели».

На площади традиционно пройдет военный парад, а перед этим состоится возложение к мемориалу Вечный огонь. Вечером после захода солнца челябинцев приглашают посмотреть грандиозный фейерверк. Запускать залпы будут с набережной реки Миасс.

Концерт со звездами решено провести у реки со стороны Торгового центра. Спонсором праздника стала «Русская медная компания».

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ИСТОЧНИК KP.RU