Оригинальный способ наказывать автохамов придумали в Челябинске
Этот кадр сделан в одном из дворов Металлургического района Челябинска. Внедорожник обмотали пленкой, на подобии той, что «страхует» чемоданы во время полета или мебель в процессе переезда. Очевидцы народного гнева пояснили, что таким образом неизвестные решили проучить непутевого водителя.
— Своим джипом он перекрыл проход к подъезду. А ведь там специально сделали понижение бордюра, чтобы люди в инвалидных колясках могли без проблем заезжать на тротуар. Да и старичкам иной раз тяжело взбираться на бортик, — пишут в социальных сетях.
Остроумие народных мстителей оценили по достоинству. И машина не пострадала, и хозяину намек, дескать не надо больше так. Правда способ не из дешевых. Рулон такой пленки стоит около 300 рублей. Очевидно, у кого-то просто были ненужные остатки.
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ИСТОЧНИК KP.RU