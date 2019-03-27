Шестиметровая куча снега в Челябинске стала самым красивым и высоким сугробом на Урале
Ай да молодцы челябинские коммунальщики — соорудили лучший сугроб на Урале! Такой здоровенной и грязной кучи не сыскать ни в Кургане, ни в Тюмени, ни в Екатеринбурге, ни в других уральских городах. Шестиметровая снежная гора находится возле дома на Кузнецова, 3 в Советском районе. На конкурс ее отправили челябинские альпинисты Степан Подольный и Владимир Живулин. Они даже представили сугроб оригинально — совершили на него «самое опасное восхождение».
Теперь в честь челябинской кучи появится коктейль в модном баре Екатеринбурга. Он будет повторять ее цвет и форму. А наши городские чиновники получат сертификат на годовое наслаждение этим напитком. Только вместо трубочки им символично подадут маленькую лопату.
Необычный способ пристыдить власти придумали в одном популярном екатеринбургском баре. Конкурс красоты среди сугробов проходил в соцсетях, в нем поучаствовали 40 снежных куч. Основными критериями были высота, внешний вид и расположение сугроба. Лучшие кучи выбрали дворники.
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Альпинисты из Челябинска совершили восхождение на 6-метровый сугроб во дворе.Видео: Степан Подольный
ИСТОЧНИК KP.RU