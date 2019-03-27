2019-03-27T21:49:00+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Челябинской области во время утренней пробежки случайно оказалась за границей

Ее искали полтора дня
Ирина КАРЕЛИНА
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77-летняя Анна Чепухина бегает по утрам.77-летняя Анна Чепухина бегает по утрам.
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В прошлое воскресенье, 24 марта, 77-летняя Анна Чепухина из Брединского района Челябинской области отправилась на утреннюю пробежку. Через несколько часов родственники забеспокоились, так как пенсионерка все еще не вернулась. Они отправились ее искать, но не нашли самостоятельно и обратились в полицию.

Выяснилось, что женщина нечаянно пересекла российско-казахстанскую границу. Ее видели на территории Костанайской области. Тут же к поискам подключились местные сотрудники полиции.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, пенсионерку искали полтора дня. Вечером 25 марта ее нашел возле озера участковый инспектор Сабит Байтышев, который хорошо знает эту местность. Оказалось, что женщина прошла 35 километров! Конечно, она сильно устала и замерзла. Но сейчас жизни пожилой спортсменки ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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