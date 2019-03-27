2019-03-27T22:11:11+03:00
Происшествия

Четырехлетний ребенок получил травму в троллейбусе Челябинска

Водитель резко затормозил
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Ребенок не удержался на ногах в едущем транспорте.Ребенок не удержался на ногах в едущем транспорте.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

ЧП случилось в Челябинске во вторник, 26 марта. Вечером четырехлетний мальчик с бабушкой ехали в троллейбусе №7 (поселок АМЗ — ЧМК, ул. Павелецкая). Примерно в 18 часов в районе дома №41 на улице Шоссе Металлургов водитель троллейбуса резко затормозил. А мальчик в это время не за что не держался. Он упал и травмировал колено.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в ГИБДД Челябинска. А в соцсетях горожане спорят, кто виноват: водитель, бабушка или сам ребенок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка из Челябинской области во время утренней пробежки случайно оказалась за границей
Шестиметровая куча снега в Челябинске стала самым красивым и высоким сугробом на Урале
Оригинальный способ наказывать автохамов придумали в Челябинске
На 9 Мая в Челябинске споют Лев Лещенко и Елена Ваенга
Уволенный строитель украл дорогое оборудование в Челябинске и продал его в 10 раз дешевле
Школьник пытался пустить поезд под откос в Челябинской области
Обвиняемый по делу о секс-скандале в челябинском интернате останется под домашним арестом до лета
Жители взорвавшегося дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр
На Северо-Западе в Челябинске открылся МФЦ для автовладельцев
Жителю Челябинской области грозит пять лет тюрьмы за «минирование» школы
Почтальонам Челябинской области закупили резиновые «вездеходы»
Две иномарки столкнулись в центре Челябинска
Про врио губернатора Алексея Текслера написали песню