Четырехлетний ребенок получил травму в троллейбусе Челябинска
ЧП случилось в Челябинске во вторник, 26 марта. Вечером четырехлетний мальчик с бабушкой ехали в троллейбусе №7 (поселок АМЗ — ЧМК, ул. Павелецкая). Примерно в 18 часов в районе дома №41 на улице Шоссе Металлургов водитель троллейбуса резко затормозил. А мальчик в это время не за что не держался. Он упал и травмировал колено.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в ГИБДД Челябинска. А в соцсетях горожане спорят, кто виноват: водитель, бабушка или сам ребенок.
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ИСТОЧНИК KP.RU