В Челябинской области беременная кошка Феникс спаслась из горящей печи

СЕГОДНЯ 04:39 2019-03-28T04:39:35+03:00

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В городе Миассе Челябинской области есть небольшое производство, где посменно трудятся две бригады. В одной из них работает человек, которого почему-то сильно раздражают животные. А так как в цехе живут несколько кошек, он постоянно над ними издевается.

— Одна бригада кормит и ухаживает. Другая бьет. Но дошло до того, что затолкали кошку в печку. Она спаслась, — написали жители Миасса в городских пабликах «ВКонтакте».

Спасшуюся кошку назвали Феней — от имени мифологической птицы Феникс, возрождающейся из пепла. Феня получила ожоги, но ее сейчас лечат.

— Кошка была беременна. Самое печальное, что, судя по всему, она потеряла котят — шевеления в брюшной полости не наблюдаются. Сейчас главное для нас — не дать спустить ситуацию на тормозах. Ведь человек, который засунул кошку в печь, как мне передали очевидцы, уже не в первый раз вытворяет такое, — рассказал журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» Иван Вездеходов.

Феня сейчас на передержке. Кушает, пьет, подстрижена и будет здорова. Но ей нужен постоянный дом и добрые хозяева. Если вы хотите взять кошечку, пишите в личные сообщения Ивану.

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ИСТОЧНИК KP.RU