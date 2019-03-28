2019-03-28T05:34:02+03:00
Общество

Где в Челябинске быстрее всего дешевеет жилье

Эксперты назвали конкретные микрорайоны города
Лидия ПЕСКОВА
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Выбирать квартиру стало приятнее, ведь цены падают.Выбирать квартиру стало приятнее, ведь цены падают.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Портал N1.ru, который специализируется на недвижимости, назвал топ-5 микрорайонов Челябинска, где жилье дешевеет наиболее быстрыми темпами. Аналитики учли статистику за минувший год.

Как говорят эксперты портала, больше всего за это время цены просели в домах, стоящих в поселке Бабушкина и в Медгородке — стоимость квартир снизилась тут на 17%. Почти также стремительно упали цены в домах 1-го микрорайона, Черемушек и поселка АМЗ.

Лидерами по числу объявлений о продаже квартир стали микрорайоны Академ Риверсайд, Парковый, Чурилово, Александровский и Тополиная аллея. Однако цены тут не изменились, а кое-где даже чуть-чуть подросли.

Наибольший всплеск объявлений о продаже жилья продемонстрировал микрорайон Мебельный. Предложение выросло более чем на 80%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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