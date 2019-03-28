Где в Челябинске быстрее всего дешевеет жилье

СЕГОДНЯ 05:34 2019-03-28T05:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Портал N1.ru, который специализируется на недвижимости, назвал топ-5 микрорайонов Челябинска, где жилье дешевеет наиболее быстрыми темпами. Аналитики учли статистику за минувший год.

Как говорят эксперты портала, больше всего за это время цены просели в домах, стоящих в поселке Бабушкина и в Медгородке — стоимость квартир снизилась тут на 17%. Почти также стремительно упали цены в домах 1-го микрорайона, Черемушек и поселка АМЗ.

Лидерами по числу объявлений о продаже квартир стали микрорайоны Академ Риверсайд, Парковый, Чурилово, Александровский и Тополиная аллея. Однако цены тут не изменились, а кое-где даже чуть-чуть подросли.

Наибольший всплеск объявлений о продаже жилья продемонстрировал микрорайон Мебельный. Предложение выросло более чем на 80%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU