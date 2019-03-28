2019-03-28T07:14:35+03:00
Общество

Социальные пенсии вырастут в среднем на 180 рублей в Челябинской области

Выплаты проиндексируют с 1 апреля
Лидия ПЕСКОВА
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Прибавку получат больше 80 тысяч южноуральцев.Прибавку получат больше 80 тысяч южноуральцев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы на 2 %, сообщает пресс-служба ОПФР по Челябинской области.

Повышение коснется 84-х тысяч пенсионеров Южного Урала. Почти все они — получатели социальной пенсии (ее выплачивают гражданам, которые по разным причинам не смогли заработать пенсию трудовую).

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 182 рубля и составит 9 тыс. 311 рублей.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы повысится на 285 рублей и составит 14 тыс. 583 рубля.

Средний размер государственной пенсии для инвалидов, получивших военную травму, и для участников Великой Отечественной войны вырастет до 14 тысяч 746 рублей и 13 тысяч 944 рублей соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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