Казахи нашли кишечную палочку в замороженных тушках «Чебаркульской птицы»

СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-28T08:01:49+03:00

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Минздрав Казахстана заявил о том, что продукция ряда российских производителей не соответствует санитарным требования ЕАЭС и Республики Казахстан. Среди пяти нарушителей оказалась компания из Челябинской области, сообщает пресс-служба южноуральского Россельхознадзора.

— В замороженной грудке цыпленка-бройлера с кожей от ООО «Чебаркульская птица» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, — замечают в пресс-службе. — В связи с этим Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль за этим видом продукции на предприятии.

Кроме того, управление Россельхознадзора аннулировало декларацию соответствия на еще одном птицеводческом предприятии области (оно не называется). Здесь в субпродуктах птицы нашли возбудителей пищевой инфекции — листерии. Продукция, в которой обнаружены бактерии, снята с реализации. Производителя собираются оштрафовать, размер штрафа составит от 100 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU