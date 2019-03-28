2019-03-28T08:48:15+03:00
Происшествия

Водитель легковушки пошел на таран пассажирского поезда в Челябинской области

Машина искорежена, нарушитель сбежал
Лидия ПЕСКОВА
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Водителей просят быть более терпеливыми на переездах.Водителей просят быть более терпеливыми на переездах.Фото: Рамиль Галиев
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Около девяти часов вечера в среду, 27 марта, на переезде у станции Чебаркуль водитель легковушки пытался опередить поезд и протаранил пассажирский состав, идущий из Тынды в Кисловодск, сообщает пресс-служба ЮУЖЛ.

— Игнорируя световые сигналы, мужчина выехал на переезд под закрывающийся шлагбаум и угодил под пассажирский поезд №97 сообщением Тында — Кисловодск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. В итоге автомобиль оказался зажат под локомотивом, — замечают в пресс-службе.

По предварительной информации, водитель автомобиля скрылся с места происшествия до столкновения. Пострадавших нет, но ДТП внесло коррективы в железнодорожное расписание.

Поезд №97 «Тында — Кисловодск» отправился со станции Чебаркуль с задержкой в 46 минут. Поезд №391 «ЧелябинскМосква» задержан на 20 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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