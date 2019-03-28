Водитель легковушки пошел на таран пассажирского поезда в Челябинской области
Около девяти часов вечера в среду, 27 марта, на переезде у станции Чебаркуль водитель легковушки пытался опередить поезд и протаранил пассажирский состав, идущий из Тынды в Кисловодск, сообщает пресс-служба ЮУЖЛ.
— Игнорируя световые сигналы, мужчина выехал на переезд под закрывающийся шлагбаум и угодил под пассажирский поезд №97 сообщением Тында — Кисловодск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. В итоге автомобиль оказался зажат под локомотивом, — замечают в пресс-службе.
По предварительной информации, водитель автомобиля скрылся с места происшествия до столкновения. Пострадавших нет, но ДТП внесло коррективы в железнодорожное расписание.
Поезд №97 «Тында — Кисловодск» отправился со станции Чебаркуль с задержкой в 46 минут. Поезд №391 «Челябинск — Москва» задержан на 20 минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU