В магнитогорский банк забрел кот, как две капли воды похожий на знаменитый стикер в соцсетях
В Магнитогорске в круглосуточное отделение банка зашел серый кот. Ухоженный, в ошейнике, видно, что домашний. Не исключено, что котейка просто вышел погулять и потерялся. Один из посетителей сфотографировал пушистого и выложил в группе «Черное&Белое Магнитогорск», в надежде, что хозяева увидят питомца и заберут домой.
— Возможно, кто-то потерял, кота. Находится в круглосуточном отделении банка на пересечении улиц Ленина и Комсомольская, — написал Сергей.
Но вот, что интересно — потеряшка очень похож на популярный стикер банка в соцсетях. Такой же серо-белый окрас и желтые глаза.
— Это котоконсультант, он тут зарабатывает себе на корм, — шутят магнитогорцы.
Может быть, это пиар-ход банка, а может, и правда забавное совпадение.
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ИСТОЧНИК KP.RU