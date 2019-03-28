В магнитогорский банк забрел кот, как две капли воды похожий на знаменитый стикер в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-28T09:09:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске в круглосуточное отделение банка зашел серый кот. Ухоженный, в ошейнике, видно, что домашний. Не исключено, что котейка просто вышел погулять и потерялся. Один из посетителей сфотографировал пушистого и выложил в группе «Черное&Белое Магнитогорск», в надежде, что хозяева увидят питомца и заберут домой.

— Возможно, кто-то потерял, кота. Находится в круглосуточном отделении банка на пересечении улиц Ленина и Комсомольская, — написал Сергей.

Но вот, что интересно — потеряшка очень похож на популярный стикер банка в соцсетях. Такой же серо-белый окрас и желтые глаза.

— Это котоконсультант, он тут зарабатывает себе на корм, — шутят магнитогорцы.

Может быть, это пиар-ход банка, а может, и правда забавное совпадение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU