2019-03-28T09:09:27+03:00
Общество

В магнитогорский банк забрел кот, как две капли воды похожий на знаменитый стикер в соцсетях

Пользователи ищут хозяев этого потеряшки
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Похожи же? Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».Похожи же? Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».
Изменить размер текста:

В Магнитогорске в круглосуточное отделение банка зашел серый кот. Ухоженный, в ошейнике, видно, что домашний. Не исключено, что котейка просто вышел погулять и потерялся. Один из посетителей сфотографировал пушистого и выложил в группе «Черное&Белое Магнитогорск», в надежде, что хозяева увидят питомца и заберут домой.

— Возможно, кто-то потерял, кота. Находится в круглосуточном отделении банка на пересечении улиц Ленина и Комсомольская, — написал Сергей.

Но вот, что интересно — потеряшка очень похож на популярный стикер банка в соцсетях. Такой же серо-белый окрас и желтые глаза.

— Это котоконсультант, он тут зарабатывает себе на корм, — шутят магнитогорцы.

Может быть, это пиар-ход банка, а может, и правда забавное совпадение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ в Челябинской и Курганской областях нарастил портфель привлеченных средств на 50%
В Челябинском государственном университете новый ректор
Криминальный дуэт, обчистивший почту на 22 млн рублей, задержан в Челябинской области
В Челябинск привезут мощи покровителя честного труда
Водитель легковушки пошел на таран пассажирского поезда в Челябинской области
Казахи нашли кишечную палочку в замороженных тушках «Чебаркульской птицы»
В Челябинской области водитель маршрутки отказался везти ребенка-аутиста
Социальные пенсии вырастут в среднем на 180 рублей в Челябинской области
Где в Челябинске быстрее всего дешевеет жилье
В Челябинской области беременная кошка Феникс спаслась из горящей печи
Четырехлетний ребенок получил травму в троллейбусе Челябинска
Пенсионерка из Челябинской области во время утренней пробежки случайно оказалась за границей
Шестиметровая куча снега в Челябинске стала самым красивым и высоким сугробом на Урале
Оригинальный способ наказывать автохамов придумали в Челябинске
На 9 Мая в Челябинске споют Лев Лещенко и Елена Ваенга
Уволенный строитель украл дорогое оборудование в Челябинске и продал его в 10 раз дешевле
Школьник пытался пустить поезд под откос в Челябинской области
Обвиняемый по делу о секс-скандале в челябинском интернате останется под домашним арестом до лета
Жители взорвавшегося дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр
На Северо-Западе в Челябинске открылся МФЦ для автовладельцев
Жителю Челябинской области грозит пять лет тюрьмы за «минирование» школы
Почтальонам Челябинской области закупили резиновые «вездеходы»
Две иномарки столкнулись в центре Челябинска
Про врио губернатора Алексея Текслера написали песню