В Челябинск привезут мощи покровителя честного труда

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-28T11:22:20+03:00

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В Греции Спиридон Тримифунтский известен не меньше, чем Николай Чудотворец. А жители острова Корфу, где хранятся мощи святого, называют его своим губернатором. На следующей неделе частицу мощей привезут на Южный Урал, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Святитель Спиридон был очень простым человеком. На всех иконах его изображают в вязанной шапочке, так как сначала он был пастухом. Спиридона считают покровителем предпринимательства и любого честного труда. Православные верят, что его мощи творят чудеса. По его молитвам отдавались долги, продавались квартиры, совершались сделки, устраивался бизнес… Но священники призывают просить святого не только о земных благах, а научить жить по совести.

Святыню доставят в Александро-Невский храм на Алом поле в 13.30 в четверг, 4 апреля. Святые мощи встретит сонм духовенства во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием.

Мощи будут в Челябинске до 16 апреля. Посетить церковь в эти дни можно с 7.00 до 22.00 часов. Утром и вечером можно посетить великопостные богослужения. Также священники разных приходов будут служить молебны с акафистом в 11.00, 13.00, 15.00 и 20.00 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU