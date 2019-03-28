ВТБ в Челябинской и Курганской областях нарастил портфель привлеченных средств на 50%

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-28T11:34:13+03:00

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Челябинской и Курганской областях увеличился на 50% и достиг 88,1 млрд рублей

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Кредитный портфель объединенного бизнеса в регионе по итогам 2018 года вырос на 6% и превысил 97,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 15% до 55,9 млрд рублей. Наибольшую долю составляют кредиты наличными - 24,6 млрд рублей. Ипотечный портфель достиг 24,4 млрд рублей, автокредитов - 4,7 млрд рублей. Существенного роста банк добился и в привлечении средств частных клиентов, портфель которых увеличился до 33,1 млрд рублей (+24%).

В 2018 году ВТБ выдал жителям Южного Урала и Зауралья около 32 млрд рублей заемных средств, что почти в 1,5 раза больше, чем за 2017 год. Драйвером стали кредиты наличными, продажи которых достигли 17,5 млрд рублей (+49% к прошлому году), а также ипотечные кредиты – жители региона оформили их на сумму 11 млрд рублей (+50%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях на отчетную дату составил 41,5 млрд рублей. В его структуре более половины формируют кредиты среднему и малому бизнесу – 29 млрд рублей (+36 % за год), еще 12,5 млрд рублей приходится на крупный бизнес. Портфель привлечения в сегменте юрлиц на 1 января 2019 года составил 55 млрд рублей (+73%), ресурсный портфель в среднем и малом бизнесе — 19,4 млрд рублей.

Кредитный портфель в рамках государственных программ поддержки бизнеса в регионе превышает 2 млрд рублей. Всего в 2018 году с льготными инструментами финансирования банк заключил сделки на 5,7 млрд рублей, в том числе 38 сделок с аграриям региона по программе Министерства сельского хозяйства.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов отметил:

- Высокое качество сервиса и доступные ставки кредитования позволили нам укрепить наши позиции по основным направлениям работы. Мы будем продолжать совершенствовать качество продуктов и сервиса, используя синергию объединения корпоративной и розничной сетей, что даст нам дополнительную возможность нарастить присутствие банка на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU