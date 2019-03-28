2019-03-28T11:24:32+03:00
Общество

В Челябинском государственном университете новый ректор

Тайным голосованием выбран декан физического факультета ЧелГУ, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев
Ольга АНТОНОВА
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Сергей Таскаев - новый ректор ЧелГУ. Фото: csu.ruСергей Таскаев - новый ректор ЧелГУ. Фото: csu.ru
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В четверг, 28 марта, в Челябинском госуниверситете состоялись выборы ректора. В тайном голосовании участвовали 110 посланцев от факультетов и подразделений университета.

Кандидатов было два — нынешний ректор ЧелГУ Диана Циринг и декан физического факультета ЧелГУ, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.

По итогам тайного голосования с результатом 58:51 победил Сергей Таскаев.

46-летняя Диана Циринг руководила вузом с мая 2014 года. Срок ее полномочий истекает нынешним летом.

Сергею Таскаеву в марте исполнилось 42 года. Он родился в Челябинске, в преподавательской семье. Мама заведовала кафедрой земледелия в ЧИМЭСХ (сейчас — агроинженерная академии). Отец руководил кафедрами физики в Челябинском танковом училище и железнодорожном институте.

Сергей Таскаев, как и Диана Циринг, выпускник ЧелГУ. 16 лет назад стал старшим преподавателем кафедры физики, далее — проректором по научной работе. Семь последних лет возглавлял физический факультет.

«Комсомолка» поздравляет Сергея Таскаева с новой должностью и желает крупнейшему вузу региона процветания!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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