За посылку из Голландии жителю Челябинска грозят 20 лет заключения
В одном из почтовых отделений Челябинска задержали мужчину, который заказал из Голландии наркотическое вещество, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.
Когда 27-летний челябинец пришел на почту получать посылку, его уже ждали таможенники и полиция. Мужчину взяли с поличным. Конверт открыли, а в нем оказался амфетамин. Хозяин посылки признался, что заказал его для дальнейшей перепродажи.
Преступника взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело. За контрабанду наркотических веществ в крупном размере челябинцу грозят 20 лет заключения.
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В посылке из Голландии оказался наркотик..Видео предоставлено Челябинской таможней.
ИСТОЧНИК KP.RU