За посылку из Голландии жителю Челябинска грозят 20 лет заключения

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-28T16:34:15+03:00

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В одном из почтовых отделений Челябинска задержали мужчину, который заказал из Голландии наркотическое вещество, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Когда 27-летний челябинец пришел на почту получать посылку, его уже ждали таможенники и полиция. Мужчину взяли с поличным. Конверт открыли, а в нем оказался амфетамин. Хозяин посылки признался, что заказал его для дальнейшей перепродажи.

Преступника взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело. За контрабанду наркотических веществ в крупном размере челябинцу грозят 20 лет заключения.

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В посылке из Голландии оказался наркотик..Видео предоставлено Челябинской таможней.

ИСТОЧНИК KP.RU