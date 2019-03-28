2019-03-28T16:34:15+03:00
Происшествия

За посылку из Голландии жителю Челябинска грозят 20 лет заключения

Мужчина выписал из-за границы наркотик
Лидия ПЕСКОВА
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Начинающего наркодилера задержали.Начинающего наркодилера задержали.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В одном из почтовых отделений Челябинска задержали мужчину, который заказал из Голландии наркотическое вещество, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Когда 27-летний челябинец пришел на почту получать посылку, его уже ждали таможенники и полиция. Мужчину взяли с поличным. Конверт открыли, а в нем оказался амфетамин. Хозяин посылки признался, что заказал его для дальнейшей перепродажи.

Преступника взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело. За контрабанду наркотических веществ в крупном размере челябинцу грозят 20 лет заключения.

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В посылке из Голландии оказался наркотик..Видео предоставлено Челябинской таможней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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