Мужчине, убившему тещу и ее знакомую из-за ребенка, предъявлено обвинение в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-28T16:52:25+03:00

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Следствие предъявило официальное обвинение 25-летнему южноуральцу, которого подозревают в убийстве двух женщин. Сомнений в его виновности не осталось: мужчина полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Трагедия разыгралась днем 24 марта в поселке Урожайный Агаповского района. Местный житель пришел во двор бывшей тещи и в ходе ссоры застрели ее из пистолета, а заодно и знакомую погибшей женщины, — уточняют в пресс-службе.

Ссора возникла из-за того, что теща не разрешила своему зятю увидеться с четырехлетним сынишкой. После расправы мужчина все-таки забрал сына и увез к своей сестре. Та впоследствии передала мальчика законной матери.

Горе-отцу предъявлено обвинение по статье «убийство двух лиц». Ему грозит солидный срок — от 8 до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU