В Челябинске от нового общежития циркачей к цирку протянут теплый переход
Земельный участок, на котором построят новое общежитие цирка, утвердили в Челябинске. Решение принято на публичных слушаниях, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Здание старого общежития просто снесут, новое общежитие будет построено ближе к стенам самого цирка. Причем, обе постройки свяжет теплый переход. Сейчас площадка будущей стройки огорожена и используется циркачами как хозяйственный двор.
На строительство общежития потратят около 80 миллионов рублей.
Росгосцирк также планирует реконструировать здание самого цирка. На эти цели потратят более 600 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU