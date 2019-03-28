В Челябинске от нового общежития циркачей к цирку протянут теплый переход

СЕГОДНЯ 19:00 2019-03-28T19:00:00+03:00

Артисты будут жить и работать в комфорте. Фото: Александр ГЛУЗ

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Земельный участок, на котором построят новое общежитие цирка, утвердили в Челябинске. Решение принято на публичных слушаниях, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Здание старого общежития просто снесут, новое общежитие будет построено ближе к стенам самого цирка. Причем, обе постройки свяжет теплый переход. Сейчас площадка будущей стройки огорожена и используется циркачами как хозяйственный двор.

На строительство общежития потратят около 80 миллионов рублей.

Росгосцирк также планирует реконструировать здание самого цирка. На эти цели потратят более 600 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU