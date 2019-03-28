Зима не сдается! В выходные в Челябинске будет работать лыжная база, а гонщики выйдут на старт
Плюсовые температуры и лужи убедили многих горожан, что пришла весна. Не тут-то было! В последние выходные марта в Челябинске еще будет работать прокат на муниципальной лыжной базе.
— Те, кто не успел насладиться зимним сезоном, могут вдоволь накататься. В Шершневском городском бору снега еще достаточно, — замечает директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.
Лыжная база на Лесопарковой, 2А, будет работать 30 и 31 марта с 9.00 до 17.00. В последний раз в этом зимнем сезоне. С середины апреля открываются прокаты летнего спортивного инвентаря.
Кстати, и лыжники не намерены мириться с весной. В воскресенье 31 марта на лыжном комплексе СШОР-5 «Карпов пруд» (ул. Абрикосовая, 26Б) пройдет открытый чемпионат и первенство Челябинска на дистанциях от шести до 45 километров (10.00). На старт приглашаются все желающие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU