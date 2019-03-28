Опять зима? Чего ждать челябинцам от погоды после ночного снегопада

28 Март 23:40 2019-03-28T23:40:30+03:00

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Ночью с 28 на 29 марта в Челябинске температура воздуха около 0 градусов. При этом идет настоящий снегопад. Кажется, зима и не думает уходить. Уже не в первый раз она посылает горожанам такие сюрпризы этой весной.

На самом деле, похолодания в ближайшие дни не ожидается. Скорее наоборот: температура воздуха будет только повышаться, и к концу следующей неделе синоптики обещают уже более + 10 градусов Цельсия.

Осадки будут и сегодня днем, только уже в виде дождя. Завтра также ожидается дождь, но небольшой. В целом на выходные обещают хорошую погоду. Так что если вы уже убрали пуховики, не пугайтесь ночного снегопада и не лезть за ними на антресоли.

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ИСТОЧНИК KP.RU