В Челябинской области облили белой краской автомобили. За что?
В Копейске на улице Ленина неизвестные испортили два чужих автомобиля. Они облили переднее стекло со стороны водителя белой краской. Фото появилось в местных пабликах в ВК.
Горожане считают, что так их владельцев наказали за неправильную парковку. «Хонда» стояла на газоне, а «десятка» — на тротуаре. Как обычно, одни пишут, что поделом, другие — что так делать ни в коем случае нельзя. Такие действия народных мстителей расцениваются как порча чужого имущества.
Не исключено, что это могли быть и просто вредители «от нечего делать».
Горожане считают, что так автомобилистов проучили за неправильную парковку. Фото: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU