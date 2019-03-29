2019-03-29T04:30:19+03:00
Общество

В Челябинской области облили белой краской автомобили. За что?

Мнения горожан разделились
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Автомобили облили белой краской. Фото: соцсетиАвтомобили облили белой краской. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Копейске на улице Ленина неизвестные испортили два чужих автомобиля. Они облили переднее стекло со стороны водителя белой краской. Фото появилось в местных пабликах в ВК.

Горожане считают, что так их владельцев наказали за неправильную парковку. «Хонда» стояла на газоне, а «десятка» — на тротуаре. Как обычно, одни пишут, что поделом, другие — что так делать ни в коем случае нельзя. Такие действия народных мстителей расцениваются как порча чужого имущества.

Не исключено, что это могли быть и просто вредители «от нечего делать».

Горожане считают, что так автомобилистов проучили за неправильную парковку. Фото: соцсети

Горожане считают, что так автомобилистов проучили за неправильную парковку. Фото: соцсети

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут чистить реку Миасс в Челябинске
Опять зима? Чего ждать челябинцам от погоды после ночного снегопада
Зима не сдается! В выходные в Челябинске будет работать лыжная база, а гонщики выйдут на старт
В Челябинске от нового общежития циркачей к цирку протянут теплый переход
Мужчине, убившему тещу и ее знакомую из-за ребенка, предъявлено обвинение в Челябинской области
За посылку из Голландии жителю Челябинска грозят 20 лет заключения
ВТБ Пенсионный фонд получил награду за лучшее IT-решение в пенсионной индустрии
ВТБ в Челябинской и Курганской областях нарастил портфель привлеченных средств на 50%
В Челябинском государственном университете новый ректор
Криминальный дуэт, обчистивший почту на 22 млн рублей, задержан в Челябинской области
В Челябинск привезут мощи покровителя честного труда
В магнитогорский банк забрел кот, как две капли воды похожий на знаменитый стикер в соцсетях