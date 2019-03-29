В Челябинске появится 300 умных остановок
Подогреваемая скамья, Wi-Fi, кнопка вызова экстренных служб, видеокамеры. Настоящие островки безопасности. Такими интересными остановками обещают оборудовать гостевые маршруты Челябинска до конца года. На реализацию федерального проекта «Умный город» в нашем миллионнике планируется потратить 300 млн руб. Выходит, по миллиону на остановку.
В администрации Челябинска проект курирует председатель Комитета по экономике Александр Руденко. На смену ржавым конструкциями должны прийти современные торгово-остановочные комплексы. Как подчеркивает Руденко, в тренде принятого в городе дизайн-кода.
Только мы ведь это все уже проходили. Две «умные остановки» несколько лет назад торжественно открыли у Публичной библиотеки. И тоже оснастили их Wi-Fi и подогреваемыми скамьями и даже монитором для просмотра электронной карты городских маршрутов общественного транспорта. И что? Сейчас «умная начинка» отключена. Остановки загажены, как и все другие в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU