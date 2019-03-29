2019-03-29T08:33:03+03:00
Общество

Ради цирковых гастролеров в Челябинске снесут цех обувной фабрики

Участок под застройку находится на задах цирка
Ольга АНТОНОВА
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От ступеней обветшалого корпуса обувной фабрики по ул. Береговая, 21 видент цирк. Фото: Юрий Черкасов.От ступеней обветшалого корпуса обувной фабрики по ул. Береговая, 21 видент цирк. Фото: Юрий Черкасов.
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В стародавние времена история челябинской обувной фабрики начиналась с небольшого корпуса на ул. Береговая, 21, что сразу за зданием цирка. И сейчас там стоит этот ветхий дом. Его снесут, чтобы построить общежитие для цирковых гастролеров.

«Комсомолка» уже сообщила, что общежитие свяжут с цирком теплым переходом. Участок под нынешней четырехэтажной одноподъездной общагой нужен городу для строительства третьего уровня развязки ул. Братьев Кашириных — ул. Российская.

Далеко селить артистов нецелесообразно. Потому и планируется выкупить участок земли на ул. Береговой. Он расположен слева от нынешнего общежития.

80 млн руб выделит Росгосцирк. В Москве понимают, что оставлять артистов без крова над головой нельзя: численность трупп достигает сотни человек.

Справа от цеха - старое здание цирковой общаги. Его снесут. Фото: Юрий Черкасов.

Справа от цеха - старое здание цирковой общаги. Его снесут. Фото: Юрий Черкасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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