Ради цирковых гастролеров в Челябинске снесут цех обувной фабрики
В стародавние времена история челябинской обувной фабрики начиналась с небольшого корпуса на ул. Береговая, 21, что сразу за зданием цирка. И сейчас там стоит этот ветхий дом. Его снесут, чтобы построить общежитие для цирковых гастролеров.
«Комсомолка» уже сообщила, что общежитие свяжут с цирком теплым переходом. Участок под нынешней четырехэтажной одноподъездной общагой нужен городу для строительства третьего уровня развязки ул. Братьев Кашириных — ул. Российская.
Далеко селить артистов нецелесообразно. Потому и планируется выкупить участок земли на ул. Береговой. Он расположен слева от нынешнего общежития.
80 млн руб выделит Росгосцирк. В Москве понимают, что оставлять артистов без крова над головой нельзя: численность трупп достигает сотни человек.
Справа от цеха - старое здание цирковой общаги. Его снесут. Фото: Юрий Черкасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU