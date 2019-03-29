В Челябинске с закрытой на рекультивацию свалки бегут крысы
В сентябре прошлого года челябинская городская свалка закрылась на рекультивацию. Огромный мусорный курган площадью в 75 га больше не принимает отходов. А раз нет кормежки, со свалки бегут крысы. Серые реки грызунов рванули в жилые дома, расположенные по соседству. Люди в ужасе.
Это не первое испытание горожан. Сразу после закрытия свали миллионный город пережил мусорный коллапс. Тогда помойки во дворах тоже наводнили крысы.
Накануне свалочную проблему обсуждал в Челябинской городской Думе.
— Мусорные отходы перестали циркулировать, есть угроза заполнения соседних районов крысами. Бюджет Металлургического района не предусматривает средств на дератизацию. Собираем документы для обращения к главе города — Владимиру Елистратову, — написал на своей страничке в Фейсбуке депутат Юрий Панов
Напомним, что на днях правительством России определена компания, которая займется рекультивацией челябинской свалки. Предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО» стало единственным исполнителем всех закупок работ и услуг, связанных с важнейшей задачей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU