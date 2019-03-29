В Челябинске с закрытой на рекультивацию свалки бегут крысы

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-29T09:08:34+03:00

Опасные грызуны ищут прокорма в домах по соседству с мусорным курганом

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В сентябре прошлого года челябинская городская свалка закрылась на рекультивацию. Огромный мусорный курган площадью в 75 га больше не принимает отходов. А раз нет кормежки, со свалки бегут крысы. Серые реки грызунов рванули в жилые дома, расположенные по соседству. Люди в ужасе.

Это не первое испытание горожан. Сразу после закрытия свали миллионный город пережил мусорный коллапс. Тогда помойки во дворах тоже наводнили крысы.

Накануне свалочную проблему обсуждал в Челябинской городской Думе.

— Мусорные отходы перестали циркулировать, есть угроза заполнения соседних районов крысами. Бюджет Металлургического района не предусматривает средств на дератизацию. Собираем документы для обращения к главе города — Владимиру Елистратову, — написал на своей страничке в Фейсбуке депутат Юрий Панов

Напомним, что на днях правительством России определена компания, которая займется рекультивацией челябинской свалки. Предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО» стало единственным исполнителем всех закупок работ и услуг, связанных с важнейшей задачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU