Челябинский «Трактор» продлил контракты с голкипером Демченко и форвардом Пеньковским

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-29T09:57:53+03:00

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Новое соглашение с 25-летним вратарем рассчитано на один год. Василий Демченко — воспитанник «Трактора» и всю свою спортивную карьеру провел в челябинском клубе. В 2018 году он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. На счету Демченко 187 матчей в КХЛ.

— В этом сезоне Демченко показал отличную игру. Надеемся, что его уровень будет только расти, — отметил генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев.

Кстати, в этом году Василий Демченко признан лучшим игроком сезона по версии болельщиков. Приз зрительских симпатий ему вручат на традиционном «Матче звезд» с болельщиками, который пройдет в ЛА «Трактор» 6 апреля.

«Трактор» также продлил контракт с 24-летним форвардом Артемом Пеньковским. Соглашение рассчитано на два года.

Пеньковский — воспитанник «Трактора» и с детства играет в командах «черно-белых». В КХЛ провел 215 матчей, отметился 39 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU