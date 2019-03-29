Челябинских школьников приглашают на экскурсию в мастерскую улыбок

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-29T10:06:26+03:00

Дети попробуют себя в роли стоматолога и узнают, из чего создают модели зубов

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5 апреля на территории стоматологии Скрынниковв в помещении зуботехнической лаборатории состоится увлекательная экскурсия в мир создания новых улыбок.

Это благотворительное мероприятие в рамках социального проекта «Мы за осознанный выбор профессии ребенка!»

Участники, дети школьники возраста от 7 до 12 лет с родителями, смогут изнутри увидеть процесс создания новой улыбки, принять участие в отливании модели зубов, присоединиться к профессии зубного техника и увидеть в этом некий творческий подход, как ювелир, как художник, как скульптор. Ведь создавать что — то своими руками и есть творчество. Ребята узнают, из чего создаются модели зубов, увидят, как работает оборудование и, возможно, это повлияет на их дальнейший выбор профессии в будущем.

Это первое благотворительное мероприятие организации Скрынниковв в таком формате. Подобные экскурсии скоро станут регулярными не только в зуботехнической лаборатории, но и на территории самой стоматологии Скрынниковв.

Дата: 5 апреля

Время: 18-00

Место: Молодогвардейцв 68Д, 2 этаж. (Зуботехническая лаборатория «Скрынниковв».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU