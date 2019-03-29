Текслер помог: на Университетской набережной в Челябинске появятся пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-29T10:40:24+03:00

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Университетская набережная вдоль микрорайона «Академ Риверсайд» — огромная грохочущая дорога. Перейти с одной стороны на другую в нужной точке ее невозможно: приходится топать по строительной грязи вдоль заборов до перекрестков с ул. Молодогвардейцев или с ул. Чичерина.

Потому, рискуя жизнями, люди перебегают широченную дорогу прямо под колесами автомобилей. Прошла новость о строительстве надземного перехода. Да только как на верхотуру забраться мамочкам с колясками, бабушкам, инвалидам? Нужны нормальные переходы, по земле!

Как только временно исполняющий губернатора Челябинской области Алексей Текслер создал аккаунт в Инстаграме, «риверсайдовцы» ринулись с потоком жалоб: «Безопасного перехода нет!», «Светофоров нет!». Глава региона сигналы услышал. Во время объезда Северо-Запада машина врио притормозила на грязной обочине Университетской набережной: Алексей Текслер осмотрел окрестности.

Вскоре Комитет по архитектуре и градостроительству отрапортовал:

— Для организации безопасного движения жителей жилых домов через ул. Университетская Набережная застройщиком подготовлено обращение на имя главы Челябинска с просьбой организации пешеходных переходов на перекрестках ул. Университетская Набережная — ул. 40-летия Победы, ул. Университетская Набережная — Наркома Малышева».

До 10 апреля застройщик «Академа», трест «Магнитострой», обязуется перенести строительный забор. До 25 апреля — построить нормальный тротуар.

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ИСТОЧНИК KP.RU