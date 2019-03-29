Царь-ларек растет на оживленном перекрестке в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-29T10:43:04+03:00

Гигантский павильон растет в проходом месте. Но законно ли? Фото: «Челябинский урбанист»

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Перекресток Молодогвардейцев и проспекта Победы сегодня напоминает базар: парковки, киоски, разбитые тротуары. Шарма месту добавляет IT-парк — проект, который задумывался как челябинская кремниевая долина. О безобразиях, которые здесь творятся, рассказало движение «Челябинский урбанист».

— Новый незаконный царь-ларек появился у айти-парка. Конструкцию ставят прямо на перекрестке, загораживая водителям обзор на переход. В официальной схеме размещения нестационарных коммерческих объектов на этом перекрестке разрешен только один ларек. Передаем привет администрации Калининского района, — написал Лев Владов.

«Комсомольская правда» — Челябинск» ранее рассказывала, как ларьки из центра начали сбегать на Северо-Запад города. Количество нелегальных киосков в мегаполисе может доходить до 1000 штук.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА КИОСК

Написать через интернет-приемную на сайте горадминистрации. Четко укажите адрес, ориентиры, рядом с которым находится киоск, чтобы комиссии было проще его найти. Сфотографируйте киоск и прикрепите фото к обращению.

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ИСТОЧНИК KP.RU