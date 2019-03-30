Новый круглосуточный пункт оформления ДТП открылся в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-30T13:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый пункт оформления ДТП открылся в здании ГИБДД города Челябинска. Он работает в круглосуточном режиме.

У здания оборудованы специализированные стоянки для автомобилей, прибывших в ГИБДД. Также пункт оборудован системой видеонаблюдения, чтобы сотрудники полиции могли отслеживать ситуацию на пункте оформления ДТП, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинснкой области.

ПУНКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП

* ул. Гончаренко, 99 (круглосуточный)

* ул. Карпенко, 26

ЗАКРЫТЫ:

* ул. Гагарина, 41 «а»

* ул. Яблочкина, 5

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU