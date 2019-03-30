Новый круглосуточный пункт оформления ДТП открылся в Челябинске
Новый пункт оформления ДТП открылся в здании ГИБДД города Челябинска. Он работает в круглосуточном режиме.
У здания оборудованы специализированные стоянки для автомобилей, прибывших в ГИБДД. Также пункт оборудован системой видеонаблюдения, чтобы сотрудники полиции могли отслеживать ситуацию на пункте оформления ДТП, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинснкой области.
ПУНКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП
* ул. Гончаренко, 99 (круглосуточный)
* ул. Карпенко, 26
ЗАКРЫТЫ:
* ул. Гагарина, 41 «а»
* ул. Яблочкина, 5
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ИСТОЧНИК KP.RU