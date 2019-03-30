2019-03-30T13:51:35+03:00
Авто

Новый круглосуточный пункт оформления ДТП открылся в Челябинске

Адреса всех пунктов
Ирина КАРЕЛИНА
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Круглосуточный пункт оформления ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области.Круглосуточный пункт оформления ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области.
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Новый пункт оформления ДТП открылся в здании ГИБДД города Челябинска. Он работает в круглосуточном режиме.

У здания оборудованы специализированные стоянки для автомобилей, прибывших в ГИБДД. Также пункт оборудован системой видеонаблюдения, чтобы сотрудники полиции могли отслеживать ситуацию на пункте оформления ДТП, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинснкой области.

ПУНКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП

* ул. Гончаренко, 99 (круглосуточный)

* ул. Карпенко, 26

ЗАКРЫТЫ:

* ул. Гагарина, 41 «а»

* ул. Яблочкина, 5

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ИСТОЧНИК KP.RU

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