В Челябинске торгуют просроченными продуктами с машин

СЕГОДНЯ 04:52 2019-04-01T04:54:18+03:00

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Жительница Челябинска заметила в Ленинском районе подозрительную торговлю прямо из багажника машины. Срок годности, указанный на продуктах, был явно просрочен. Но бизнес-леди это не смущало. А вот то, что клиент начал снимать их на камеру, им не понравилось.

— Две женщины тут же выскочили из своей белой «Нексии». Одна из них вырвала у меня из рук просроченный «Актимель», захлопнула багажник с товаром и толкнула меня в сторону. Уже за кадром женщины сказали, что им не стыдно торговать просрочкой, травить людей. Будьте осторожны! — написала женщина в группу «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» в ВК.

Видео было снято вечером 29 марта возле дома по ул. Шота Руставели, 7. До этого супруг активистки уже обращался в полицию по поводу незаконной торговли просрочкой с автомобиля. Однако, тогда продавщицы быстренько уехали, и полиция их не застала. Сейчас челябинка будет снова писать заявление на безответственных бизнес-леди.

Просроченный йогурт. Кадр из видео, vk.com/chel_today

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ИСТОЧНИК KP.RU