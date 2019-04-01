Мужчина в форме ДПС избил молодого человека в баре Челябинска

СЕГОДНЯ 05:10 2019-04-01T05:28:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилось видео драки в баре Челябинска: мужчина в форме ДПС мутузит другого посетителя заведения. У пострадавшего — серьезные травмы.

— Я сейчас через соцсети обращаюсь в УСБ ГУ МВД России по Челябинской области — вычисляйте своего сотрудника! — написала правозащитница Валерия Приходкина на своей странице в Facebook.

По информации сотрудников бара, мужчина в форме ДПС — их постоянный клиент. Именно он был зачинщиком драки вечером 28 марта. Не публикуем видео из-за содержащейся в нем нецензурной лексики.

Челябинская полиция начала проверку, однако, не опознала в герое видео своего сотрудника. В ГУ МВД региона говорят, что этот человек у них не работает. Личность драчуна устанавливается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU