Мужчина остановил дорожное движение, чтобы помочь женщине с коляской в Челябинской области
Автомобилист из Челябинской области выложил видео с регистратора в соцсети. Он ехал в Миассе по ул. Ильмен-Тау и заметил парня на дороге. Тот преградил проезд.
— Сначала не понял, что он хотел. Оказалось, он помогал девушке с коляской пройти огромную лужу по дороге. Для этого остановил движение. Что удивило: совсем посторонний парень помог посторонней девушке в сложной ситуации. Бескорыстно. Просто потому, что он Мужчина! — написал Гарбангулы Бермендмухамедов в группе «Инцидент Миасс» в ВК.
Мужчина остановил дорожное движение, чтобы помочь женщине с коляской обойти огромную лужу в Челябинской области.
Подписчики группы в комментариях подтвердили, что в этом месте на тротуаре — огромная глубокая лужа, которую даже одному-то не пройти, не то что с коляской. Единственный вариант — бежать по проезжей части.
Мужчина остановил дорожное движение, чтобы помочь женщине с коляской обойти огромную лужу в Челябинской области. Часть 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU