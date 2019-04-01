Мужчина остановил дорожное движение, чтобы помочь женщине с коляской в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:41 2019-04-01T05:45:39+03:00

Мужчина остановил дорожное движение, чтобы помочь женщине с коляской обойти огромную лужу в Челябинской области. Кадр из видео Гарбангулы Бермендмухамедова

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Автомобилист из Челябинской области выложил видео с регистратора в соцсети. Он ехал в Миассе по ул. Ильмен-Тау и заметил парня на дороге. Тот преградил проезд.

— Сначала не понял, что он хотел. Оказалось, он помогал девушке с коляской пройти огромную лужу по дороге. Для этого остановил движение. Что удивило: совсем посторонний парень помог посторонней девушке в сложной ситуации. Бескорыстно. Просто потому, что он Мужчина! — написал Гарбангулы Бермендмухамедов в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Мужчина остановил дорожное движение, чтобы помочь женщине с коляской обойти огромную лужу в Челябинской области.

Подписчики группы в комментариях подтвердили, что в этом месте на тротуаре — огромная глубокая лужа, которую даже одному-то не пройти, не то что с коляской. Единственный вариант — бежать по проезжей части.

Мужчина остановил дорожное движение, чтобы помочь женщине с коляской обойти огромную лужу в Челябинской области. Часть 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU