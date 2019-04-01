Упавший с девятого этажа тяжеленный кусок облицовки чудом не задел пешеходов в Челябинске

СЕГОДНЯ 05:48 2019-04-01T05:48:23+03:00

Жители Ленинского района рассказывают, что этот случай не первый

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Инцидент произошел в Ленинском районе города. Во стены жилого дома по улице Гагарина, 33а, упала тяжеленная облицовочная плитка, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Прямо под местом, откуда отвалилась плита, находится тротуар, по которому люди выходят со двора дома на улицу Гагарина, на остановку общественного транспорта. Но никто из людей, к счастью, не пострадал. Во-первых, потому что пешеходов внизу на тот момент не было. Во-вторых, потому что кусок стены упал чуть поотдаль — на газон.

— Это не первый случай. На Гагарина, 55, в жидом доме точно с такой же облицовской, было то же самое, — пишет Станислав Романов.

Кусок облицовки летел с последнего этажа. Фото: сообщество "Регион-74".

Люди боятся, что на проблему обратят внимание только тогда, когда кто-нибудь пострадает. А пока призывают других горожан ходить у стен осторожно.

— Это просто десть! Мало того, что нужно смотреть под ноги, чтобы не попасть в яму, так еще и наверх смотреть, чтобы не прилетело сверху! — замечает Ирина Коновалов.

Напомним, в середине марта упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку из Сима. Женщина умерла до приезда скорой.

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ИСТОЧНИК KP.RU