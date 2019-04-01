Обманутых пайщиков «Золотого фонда» пытаются втянуть в новую авантюру

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-01T07:35:33+03:00

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Сотни южноуральцев остались без денег, доверив свои сбережения кредитно-потребительскому кооперативу «Золотой фонд». Однако организаторы этой финансовой пирамиды пытаются вовлечь пайщиков в новую аферу.

Еще в начале 2018 года Центробанк запретил КПК «Золотой фонд» принимать деньги у новых вкладчиков - организацию уличили в ряде финансовых нарушений. Самое важное: людям выплачивали проценты, однако не возвращали огромные вклады. Чтобы запутать вкладчиков, хозяин фонда создал новый кооператив — «Деловые инвестиции». Но история повторилась. Переложившие туда деньги челябинцы опять не могут их вернуть.

После серии публикаций в челябинских СМИ «Золотой фонд» закрыл свои офисы с яркими вывесками на проспекте Ленина и на Комсомольском проспекте. Но сотрудники фонда принимают вкладчиков на конспиративных квартирах и продолжают принимать деньги, заключая договора от имени «Деловых инвестиций».

В Иркутске, где находится головной офис «Золотого фонда», возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Директор фонда Денис Панишев под домашним арестом.

— «Деловые инвестиции» не имеют лицензии на осуществление банковских операций, не состоят в государственном реестре КПК и в государственном реестре МФО. Эта организация не имеет права принимать вклады и выдавать кредиты, — говорят в Центробанке России.

Если вы пострадали от работы фонда — обращайтесь в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU