Обманутых пайщиков «Золотого фонда» пытаются втянуть в новую авантюру
Сотни южноуральцев остались без денег, доверив свои сбережения кредитно-потребительскому кооперативу «Золотой фонд». Однако организаторы этой финансовой пирамиды пытаются вовлечь пайщиков в новую аферу.
Еще в начале 2018 года Центробанк запретил КПК «Золотой фонд» принимать деньги у новых вкладчиков - организацию уличили в ряде финансовых нарушений. Самое важное: людям выплачивали проценты, однако не возвращали огромные вклады. Чтобы запутать вкладчиков, хозяин фонда создал новый кооператив — «Деловые инвестиции». Но история повторилась. Переложившие туда деньги челябинцы опять не могут их вернуть.
После серии публикаций в челябинских СМИ «Золотой фонд» закрыл свои офисы с яркими вывесками на проспекте Ленина и на Комсомольском проспекте. Но сотрудники фонда принимают вкладчиков на конспиративных квартирах и продолжают принимать деньги, заключая договора от имени «Деловых инвестиций».
В Иркутске, где находится головной офис «Золотого фонда», возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Директор фонда Денис Панишев под домашним арестом.
— «Деловые инвестиции» не имеют лицензии на осуществление банковских операций, не состоят в государственном реестре КПК и в государственном реестре МФО. Эта организация не имеет права принимать вклады и выдавать кредиты, — говорят в Центробанке России.
Если вы пострадали от работы фонда — обращайтесь в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU