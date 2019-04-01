2019-04-01T08:31:23+03:00
Общество

Вместо реальной помощи отцу-одиночке соцработники предложили прайс на хозяйственные услуги

История семьи из Челябинской области, выживающей на 200 рублей в сутки, не смогла разжалобить соцзащиту
Ирина ГОЛЛАЙ
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Николай Безручко и его дочка Лариса.Николай Безручко и его дочка Лариса.Фото: Ирина ГОЛЛАЙ
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Всего за пару недель Николай Безручко из поселка Октябрьский стал новым символом маленького человека. Участник боевых действий в Чечне, почетный донор один воспитывает дочку-инвалида. Устав ждать помощи от государства, он взял квартиру в ипотеку, но не рассчитал силы — теперь семья выживает на 200 рублей в сутки.

О положении Николая челябинской «Комсомолке» рассказали соседи. После публикации на нашем сайте историю подхватили другие СМИ и социальные сети. Люди дружно откликнулись на беду, помогая мужчине продуктами и деньгами. Наконец, в дом Николая пришли сотрудники социальной защиты. Но их предложение помощи выглядит как издевка.

С ролью опекуна Николай справляется идеально: варит обеды, ведет хозяйство, ухаживает за дочкой и делает ей лечебный массаж. Его единственная проблема — сиделка. Из-за нехватки денег Николай не может найти кого-то для присмотра за девочкой, а без сиделки — не может выйти на работу.

— Чиновники в который раз предложили сдать дочку в интернат, но за это отец обязан будет отдавать государству 75% от ее пенсии. Даже если рассматривать эту меру как временную, семье она не поможет, — говорит односельчанин Николая Андрей Зикин.

Все, что Безручко делает по дому сам, чиновники предложили сделать за деньги.

Все, что Безручко делает по дому сам, чиновники предложили сделать за деньги.

Еще более странным выглядит предложение о коммерческой помощи на дому. Безручко выдали прайс, по которому ему могут за 33 рубля прибраться дома, за 66 - искупать девочку, за 68 - почистить унитаз...

Все это выглядит как издевка.

P.S. Внезапная слава и мощная поддержка простых людей стали серьезным испытанием для Николая и его дочки Ларисы. Во время визита одного из телеканалов девочке стало плохо от переизбытка эмоций. Сейчас Николай старается не общаться с прессой. А следить за его жизнь можно в социальных сетях. Односельчане создали группу Вконтакте, где стараются помогать таким же обездоленным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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