Вместо реальной помощи отцу-одиночке соцработники предложили прайс на хозяйственные услуги

СЕГОДНЯ 08:14 2019-04-01T08:31:23+03:00

История семьи из Челябинской области, выживающей на 200 рублей в сутки, не смогла разжалобить соцзащиту

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Всего за пару недель Николай Безручко из поселка Октябрьский стал новым символом маленького человека. Участник боевых действий в Чечне, почетный донор один воспитывает дочку-инвалида. Устав ждать помощи от государства, он взял квартиру в ипотеку, но не рассчитал силы — теперь семья выживает на 200 рублей в сутки.

О положении Николая челябинской «Комсомолке» рассказали соседи. После публикации на нашем сайте историю подхватили другие СМИ и социальные сети. Люди дружно откликнулись на беду, помогая мужчине продуктами и деньгами. Наконец, в дом Николая пришли сотрудники социальной защиты. Но их предложение помощи выглядит как издевка.

С ролью опекуна Николай справляется идеально: варит обеды, ведет хозяйство, ухаживает за дочкой и делает ей лечебный массаж. Его единственная проблема — сиделка. Из-за нехватки денег Николай не может найти кого-то для присмотра за девочкой, а без сиделки — не может выйти на работу.

— Чиновники в который раз предложили сдать дочку в интернат, но за это отец обязан будет отдавать государству 75% от ее пенсии. Даже если рассматривать эту меру как временную, семье она не поможет, — говорит односельчанин Николая Андрей Зикин.

Все, что Безручко делает по дому сам, чиновники предложили сделать за деньги.

Еще более странным выглядит предложение о коммерческой помощи на дому. Безручко выдали прайс, по которому ему могут за 33 рубля прибраться дома, за 66 - искупать девочку, за 68 - почистить унитаз...

Все это выглядит как издевка.

P.S. Внезапная слава и мощная поддержка простых людей стали серьезным испытанием для Николая и его дочки Ларисы. Во время визита одного из телеканалов девочке стало плохо от переизбытка эмоций. Сейчас Николай старается не общаться с прессой. А следить за его жизнь можно в социальных сетях. Односельчане создали группу Вконтакте, где стараются помогать таким же обездоленным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU