Обещавшая заплатить за коммуналку соседка почти год обманывала 80-летнюю пенсионерку из Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-01T10:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кыштыме будут судить рецидивистку, которая около года воровала деньги у 80-летней соседки, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— Женщина брала у бабушки деньги и обещала заплатить за коммуналку. Но присваивала всю сумму себе. А чтобы скрыть факт воровства, подделывала квитанции. Таким образом с марта 2018 года по январь 2019 года у пожилой женщины было похищено 48 тысяч 300 рублей, — рассказывают в пресс-службе.

Когда тайное стало явным, обманщица вернула старушке всю сумму. Однако это ее не спасло. На мошенницу завели уголовное дело. Оно уже направлено в суд. Ситуация осложняется тем, что на новое преступление рецидивистка погда, когда отбывала условный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU