Подросткам, ограбившим салон сотовой связи на челябинской Кировке, вынесли приговор
В Челябинске огласили приговор трем жителям Тракторозаводского района города, которые в августе прошлого года ограбили салон сотовой связи на Кировке, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
К салону сотовой связи на улице Кирова, 11, соучастники приехали ночью. При помощи деревянного бруска с саморезами они сломали замки и разбили витрины в торговом зале. А потом похитили телефоны и планшетные компьютеры марки на сумму 966 тысяч рублей. Пока двое орудовали в салоне, третий преступник избил охранника салона связи, а позже к его избиению подключились и остальные.
— Так как охранник успел нажать «тревожную» кнопку, злоумышленников задержали прямо на месте преступления, — рассказывают в пресс-службе.
На суде старший, которому уже исполнилось 18 лет, получил семь лет колонии строгого режима за разбой. А его дружки, которым только 15 и 17 лет, проведут 3,5 года в воспитательной колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU