Жители Челябинской области уже снимают с себя клещей
Снег еще не сошел, а клещи уже активизировались. Жительница Магнитогорска Светлана на днях подцепила опасного паразита в городе. Сфотографировала его и выложила в соцсети, чтобы предупредить других.
— Удивили. Мы две недели назад сняли клеща с кота, — поделилась в комментариях Елена.
Большинство не поверили, что клещи проснулись так рано.
— Вы в лесу в марте были? Появляются проталины вокруг кустов, а на кустах шиповника кишат клещи. Впервые видела такой ужас, — прокомментировала Ирина.
Специалисты подтверждают, в Челябинской области, действительно, начался сезон активных клещей. В прошлом году клещи кусали нечасто. Но в этом — кровососущие могут удивить своим аппетитом.
В конце апреля, когда окончательно сойдет снег, на Южном Урале начнется противоклещевая обработка. А пока в регионе идет вакцинация от клещевого энцефалита. Медики настоятельно рекомендуют поставить прививку, даже если вы бываете в лесу нечасто. Клещи давно обитают и в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU