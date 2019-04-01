2019-04-01T11:05:52+03:00
Общество

Жители Челябинской области уже снимают с себя клещей

А также убирают кровопийц со своих домашних питомцев
Валентина ВАГАНОВА
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Этого клеща Светлана поймала в городе. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».Этого клеща Светлана поймала в городе. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».
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Снег еще не сошел, а клещи уже активизировались. Жительница Магнитогорска Светлана на днях подцепила опасного паразита в городе. Сфотографировала его и выложила в соцсети, чтобы предупредить других.

— Удивили. Мы две недели назад сняли клеща с кота, — поделилась в комментариях Елена.

Большинство не поверили, что клещи проснулись так рано.

— Вы в лесу в марте были? Появляются проталины вокруг кустов, а на кустах шиповника кишат клещи. Впервые видела такой ужас, — прокомментировала Ирина.

Специалисты подтверждают, в Челябинской области, действительно, начался сезон активных клещей. В прошлом году клещи кусали нечасто. Но в этом — кровососущие могут удивить своим аппетитом.

В конце апреля, когда окончательно сойдет снег, на Южном Урале начнется противоклещевая обработка. А пока в регионе идет вакцинация от клещевого энцефалита. Медики настоятельно рекомендуют поставить прививку, даже если вы бываете в лесу нечасто. Клещи давно обитают и в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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