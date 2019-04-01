Царь-ларек в Челябинске оказался нелегальным

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-01T11:33:55+03:00

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На прошлой неделе лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов рассказал о гигантском торговом павильоне, который начали возводить на перекрестке Молодогвардейцев и проспекта Победы. Примечателен он тем, что перекрывает обзор водителям и нагло забирает пространство у пешеходов. К тому же продолжает мрачную тенденцию: город превращается в базар.

В своем посте Владов усомнился, что павильон ставят легально. Подтверждение его словам появилось быстро. К конструкции приклеили постановление администрации, которое гласит: либо убирает вы, либо убираем мы и за это еще нужно будет заплатить. Кстати, «КП — Челябинск» выяснила, что здесь планировали открыть пекарню.

— Мы отправили сразу две жалобы — в администрацию города и в прокуратуру. Так эффективнее, потому что проблема с незаконными конструкциями в Челябинске системная, поэтому мы хотим привлечь к этому внимание, — написал Владов.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА КИОСК

Написать через интернет-приемную на сайте горадминистрации. Четко укажите адрес, ориентиры, рядом с которым находится киоск, чтобы комиссии было проще его найти. Сфотографируйте киоск и прикрепите фото к обращению.

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ИСТОЧНИК KP.RU