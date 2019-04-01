Аналитики подсчитали, сколько нужно продать породистых котиков для покупки квартиры в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-01T12:29:34+03:00

Чтобы купить «однушку» в Челябинске, нужно продать 76 мейн-кунов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Весна и День смеха навеяли аналитикам забавное исследование — сколько нужно котиков для покупки однокомнатной квартиры в Челябинске.

— Ну а что! В мультфильме удава можно было попугаями мерить, а в жизни стоимость квартиры кошками нельзя?! — шутят исследователи известного портала недвижимости.

Аналитики взяли три самых дорогих и популярных породы котят на сегодня: шотландские вислоухие, священная бирма, мейн-кун. Затем вычислили, сколько нужно продать котеек, чтобы купить стандартную «однушку» — ее средняя стоимость 1 млн 510 тыс.

— Однокомнатную квартиру в Челябинске можно купить, продав 23 шотландских вислоухих, либо 34 котенка священной бирмы, либо 76 мейн-кунов, — подсчитали специалисты.

Это же исследование можно рассматривать с другой стороны: продать квартиру за полтора миллиона, зато купить себе целую «армию» пушистых!

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ИСТОЧНИК KP.RU