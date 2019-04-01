2019-04-01T15:19:59+03:00
Происшествия

Партию оружия и военной амуниции везли в Нур-Султан из Челябинска

Сейчас груз отправлен на экспертизу в полицию
Андрей АБРАМОВ
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Оружие оказалось не боевым. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Челябинской областиОружие оказалось не боевым. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Челябинской области
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Пограничники ФСБ Челябинской области на пункте досмотра остановили легковушку, которая ехала из Челябинска в казахстанский Нур-Султан. Попросили водителя осмотреть багажник. Тот занервничал, но показал. Внутри был сложен арсенал: две охолощенные винтовки Мосина, два штык-ножа, а также предметы военной экипировки: сумки для магазинов, металлическая каска, две кобуры для пистолетов Макарова, имитатор гранаты.

Груз изъяли. Интересно, что винтовки Мосина были довольно раритетными. Одна изготовлена в конце XIX века, а вторая — в 1930 году.

— Оружие передано сотрудникам МВД Троицка для проведения экспертизы и принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Возможно, хозяину груза нечего бояться. Все-таки винтовки не боевые. Вероятно, они предназначались для каких-нибудь исторических реконструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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