2019-04-01T16:32:44+03:00
Общество

Умершая после кесарева сечения пресс-секретарь Златоуста погибла по вине медиков

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»
Лидия ПЕСКОВА
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Год назад Наталья Алексюк скончалась в одной из челябинских клиник. Фото: социальные сети.Год назад Наталья Алексюк скончалась в одной из челябинских клиник. Фото: социальные сети.
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Смерть 35-летнего пресс-секретаря Златоуста Натальи Алексюк стала следствием ряда врачебных ошибок. К такому выводу пришел Следственный комитет области. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия разыгралась 30 марта 2018 года. Наталья Алексюк приехала в одно из лучших родильных отделений Челябинска, чтобы сделать плановое кесарево сечение. Однако во время операции что-то пошло не так, и в итоге женщина скончалась. Ребенок при операции не пострадал, он выжил и воспитывается в отцом.

— Экспертиза показала, что причиной смерти пациентки стал ряд дефектов в оказании медицинской помощи, допущенных в период ведения беременности, — замечают в Следственном комитете. — Проводится комиссионная судмедэкспертиза, по результатам которой будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.

Пока имена возможных виновных не уточняются.

По одной их версий, высказанных друзьями, женщина, у которой были больные почки, не выдержала наркоз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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